Fietspad N457 komt eindelijk dichterbij NA NEGEN JAAR START AANNEMER IN MAART MET WEGENWERKEN TUSSEN N60 EN SCHORISSE LIEKE D'HONDT

03 februari 2018

03u12 0 Maarkedal In Maarkedal starten in maart de werken aan het nieuwe fietspad langs de N457. Het langverwachte fietspad zal eind 2019 klaar zijn en moet de N60 in Leupegem verbinden met de dorpskom van Schorisse. "Eindelijk zal het hier veiliger worden", zegt buurtbewoner Roger Dekeyzer (85).

Al jarenlang is de gewestweg N457 niet geschikt voor fietsers. Ze moeten er de smalle weg delen met het drukke verkeer, waardoor de situatie niet veilig is. "We zien hier dan ook weinig fietsers, alleen wielertoeristen wagen zich hier in het weekend", zegt Roger Dekeyzer. Hij woont in de Maarkendries, één van de straten waar een nieuw fietspad komt. Zelf rijdt hij af en toe nog met de fiets, ook al is de situatie niet ideaal. "De weg is eigenlijk veel te gevaarlijk, zeker hier. Ik ben blij dat het fietspad er eindelijk zal komen, want ze spreken er al jaren over."





Breed fietspad

De plannen voor het fietspad kwamen zelfs al in 2009 op tafel, maar het dossier bleef volgens schepen van Openbare Werken Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) om verschillende redenen aanslepen. "Oorspronkelijk waren er enkel plannen om de weg en het fietspad aan te leggen, maar in 2013 hebben we met de gemeente besloten om meteen ook de riolering aan te pakken. De wijziging van de plannen en de procedures rond onteigeningen en subsidies hebben ervoor gezorgd dat we nu pas kunnen beginnen met de uitvoering", legt Van Nieuwenhuyze uit.





De plannen moeten nu resulteren in een afgescheiden fietspad dat vanaf de N60 tot de Maalzaakstraat langs één kant van de weg zal liggen. "Daar is voldoende ruimte om een brede zone te leggen waar fietsers in twee richtingen kunnen passeren", zegt de schepen. "Daarna loopt het fietspad verder langs beide zijden van de weg tot aan de dorpskern van Maarke." Daar moeten de fietsers even de baan op, maar de maximumsnelheid voor auto's zal er wel beperkt worden tot dertig kilometer per uur.





Riolering dorpsplein

Na de dorpskern komt er opnieuw langs beide kanten van de weg een fietspad tot in Schorisse. Naast de realisatie van het fietspad heeft de gemeente Maarkedal ook opdracht gegeven om tijdens de werken gescheiden rioleringen aan te leggen en het dorpsplein van Maarke aan te pakken. Daar zal onder andere een nieuw plein en een parking voor bezoekers aan cultuurcentrum Het Marca komen.





De kostprijs van het hele project wordt geraamd op 11.811.852,27 euro. Omdat het om een gewestweg gaat, moet de gemeente daarvan slechts één miljoen euro betalen.





Verkeershinder

De aannemer zal de werken in tien verschillende fasen uitvoeren, waarbij steeds een gedeelte van de N457 onder handen wordt genomen. Dat zal heel wat verkeershinder creëren, want doorgaand verkeer zal zo veel mogelijk moeten omrijden via de N8.





Lokaal verkeer zal wel plaatselijk kunnen omrijden. Wellicht zal het project eind 2019 afgerond zijn.