Enkele uren voor deurwaarder komt brandt woonkamer volledig uit: koppel opgepakt op verdenking van brandstichting Ronny De Coster

12 november 2018

16u51

Bron: Eigen berichtgeving 1 Maarkedal Een koppel uit Maarkedal is gearresteerd in verband met een brand in de nacht van zondag op maandag in hun huurwoning aan de Rozenstraat in Nukerke. Het parket verdenkt de bewoners van opzettelijk brandstichting. Ze hadden van de vrederechter het bevel gekregen om het huis te verlaten. Vandaag zou een deurwaarder daarvoor langskomen.

De brand ontstond maandagochtend rond drie uur. Het was de man die in het huis ernaast woont, die alarm sloeg. “Ik werd gewekt door het gepiep van een brandmelder. Eerst dacht ik dat er bij ons iets aan de hand was, maar ik zag rook noch vuur en merkte uiteindelijk dat er bij de buren rook naar buiten sloeg”, begint de man te vertellen.

“Ik ben nog om een tuinslang gehold om te beginnen blussen, maar het vuur was binnen in het huis gebleven en daardoor bij gebrek aan zuurstof vanzelf gedoofd. Mijn buren waren toen al naar buiten kunnen lopen. Terwijl heb ik de brandweer gebeld”, vertelt de man.

Onbewoonbaar

Het vuur heeft gewoed in de woonkamer van de sociale woning. En hoewel het om een kortstondige brand ging, is de schade zo groot dat het huis onbewoonbaar is geworden. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Alles wijst erop dat het vuur is aangestoken.

Het koppel dat in het huis woont, is opgepakt op verdenking van brandstichting. Ze huurden het huis van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Omdat huurachterstanden zich bleven opstapelen, had de huisvestingsmaatschappij een procedure opgestart bij de vrederechter. Die besliste onlangs dat het gezin het huis moest verlaten. Vandaag zou een deurwaarder op basis van dat vonnis langskomen voor de uitzetting.

“Deurwaarders kwamen hier de voorbije jaren om de haverklap aanbellen en ik wist wel dat dit niet kon blijven duren. Maar dat de zaak uiteindelijk zou uitdraaien op een brand, dat hadden we toch niet kunnen denken. Hoe radeloos en dom kan een mens wel zijn”, bedenkt een buur die het koppel goed kent.

Ook zaterdag al brand

Zaterdag was de brandweer ook al naar het huis aan de Rozenstraat moeten hollen voor een kleine brand. Het koppel, dat twee kinderen heeft van 8 en 9 jaar, is gearresteerd. “Het parket zal vandaag of morgen beslissen of ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt parketmagistraat Frank Van De Sijpe.

De onderzoeksrechter moet dan beslissen over de aanhouding van het koppel. Voor brandstichting bij nacht in een bewoond pand voorziet de wetgeving zware gevangenisstraffen.