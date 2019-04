Eindelijk: de renners koersen weer over Berg Ten Houte in Schorisse Lieke D'hondt

03 april 2019

19u57 0 Maarkedal Nu Berg Ten Houte in Schorisse (Maarkedal) weer helemaal in ere is hersteld, heeft ook de koers de weg naar de pittige helling teruggevonden. Dwars door Vlaanderen is de eerste grote koers die Ten Houte bedwingt.

In de jaren ‘80 en ‘90 was Ten Houte een vaste waarde in onder meer de Ronde van Vlaanderen, maar de slechte staat van de weg hield de renners er jarenlang weg. Het gemeentebestuur van Maarkedal liet de helling ondertussen helemaal herstellen en legde het steilste stuk zelfs aan met kasseien. Dat verhoogt het Flandriengehalte, maar is ook handig omdat de weg dan sneller hersteld kan worden na eventuele grondverschuivingen. De wielersupporters tekenden alvast present op Ten Houte om de renners naar boven te schreeuwen. Hopelijk een voorbode voor nog meer klassiekers op Ten Houte.