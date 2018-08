Eén dag strand op Etikhoveplein 23 augustus 2018

02u45 0 Maarkedal Het Etikhoveplein in Maarkedal zal er zondag voor één dag helemaal anders uitzien.

Glenys Vandenberghe en Janne Hantson van café Plan B organiseren zondag 'Bom Día Beach' en ze leggen daarvoor letterlijk een strand aan in Etikhove.





"Dankzij het mooie weer van de afgelopen weken kwamen we op het idee om een strand te creëren op het plein", legt Janne uit. "We laten drie vrachtwagens met zand aanrijden en kleden het plein aan met strandstoelen, zitzakken, plantjes en parasols."





Piñata's

Iedereen is zondag tussen 13 en 22 uur welkom om gratis mee te genieten van het strandgevoel. "We roepen iedereen ook op om iets Hawaïaans getint te dragen. Hoe fouter hoe liever, want in het laatste weekend van augustus mag je je nog eens laten gaan", lachen Janne en Glenys. Om het vakantiegevoel compleet te maken, serveren Glenys en Janne cocktails, komt foodtruck Kasserolle koken op het strand en zullen vier dj's elkaar om de twee uur afwisselen.





"We hebben ook piñata's gemaakt waar geschenkbonnen van winkels in de buurt in zitten in plaats van snoep. Wie dat wil, kan een lotje kopen en maakt zo kans om de piñata stuk te mogen slaan", vertelt Glenys.





(LDO)