E3 BinckBank Classic lokt de wielerfans naar de hellingen Lieke D'hondt

29 maart 2019

19u38 0 Maarkedal De renners en het mooie weer hebben heel wat wielerfans naar buiten gelokt om de E3 BinckBank Classic te volgen.

Niet alleen de Ronde van Vlaanderen brengt de renners naar de Vlaamse Ardennen, ook de E3 BinckBank Classic doorkruist onze regio. De Karnemelkbeekstraat, onlangs omgedoopt in de E3 Col, in Ronse, de Oude Kwaremont in Kluisbergen of de Taaienberg in Etikhove (Maarkedal), de renners mochten nu al eens tonen hoe goed de benen zijn. Onder meer op de Taaienberg waren de supporters op post. Een ideale voorbereiding voor volgende week, met veel sfeer en goed weer.