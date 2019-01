Duizenden liters mazout vervuilen niet alleen Maarkebeek, maar ook grote hoeveelheid grond Grondstalen moeten maandag duidelijk maken hoe ver de verontreiniging zich heeft verspreid Ronny De Coster

13 januari 2019

12u58 0 Maarkedal In Maarkedal is de Maarkebeek over een afstand van een paar honderd meter vervuild. De verontreiniging is veroorzaakt door een lekkende mazouttank. Ook het terrein rond de tank is zwaar verontreinigd. De grond is door duizenden liters stookolie verzadigd.

De vervuiling van de Maarkebeek is deze ochtend opgemerkt in de buurt van Ladeuze. Daar dreef een laag mazout op het water. De brandweer heeft het spoor stroomopwaarts gevolgd en kwam zo in de wijk Puttene bij de bron van de vervuiling.

Een tank die ingegraven zit op het terrein van een jeugdinstelling bleek zwaar te lekken. De grond rond de tank is door mazout verzadigd. En het goedje is dus ook in de naburige Maarkebeek gestroomd.

De brandweer heeft op verschillende plaatsen in de waterloop dammen opgeworpen, die de mazout absorberen.

“Wanneer die dammen verzadigd zijn, worden ze telkens ververst”, legt brandweerofficier Geert Blancke uit. “Op die manier kunnen we alvast beletten, dat de vervuiling zich nog verder verspreidt. Maar er zal nog flink wat opruimwerk zijn op het terrein rond de lekkende mazouttank. Wij vrezen dat hier een paar duizend liter stookolie uit die tank is gestroomd en zich met de grond heeft vermengd”, zegt Blancke.

“Alle grond afgraven”

“Onze milieu-ambtenaar is ter plaatse geweest. Ik vrees dat hier nog een zeer zware grondsanering te gebeuren staat”, reageert de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Het gaat over een tank van 5.000 liter die pas gevuld was en die nu helemaal leeg is. Bijna al die brandstof zit daar nu dus in de grond. Morgen, maandag, worden er grondstalen genomen door diensten van de Vlaamse overheid om te achterhalen tot hoeveel die grondvervuiling zich uitstrekt. Ik vrees dat dit een zeer zware factuur wordt voor wie hiervan de verantwoordelijkheid draagt”, besluit de burgemeester.

Jongeren kunnen blijven

Het incident brengt het verblijf van de bewoners van het jeugdtehuis niet in gevaar. Een gespecialiseerde firma is opgevorderd om de uitgevallen verwarmingsinstallatie weer aan te praat te krijgen.