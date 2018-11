Duizenden euro’s aan voorschotten geïnd, maar werken nooit uitgevoerd: aannemer riskeert vier jaar cel voor oplichting Dertig gedupeerden stellen zich burgerlijke partij tegen Maarkedalse aannemer Lieke D'hondt

09 november 2018

17u45 3 Maarkedal De correctionele rechtbank in Oudenaarde heeft zich vrijdag over de zaak van de aannemer Ludo Meysman uit Maarkedal gebogen. De 64-jarige man wordt verdacht van witwassen, oplichting en misbruik van vennootschapsgoederen omdat hij de voorschotten van zijn klanten zou hebben verduisterd.

Maar liefst dertig gedupeerden stelden zich burgerlijke partij tegen aannemer Ludo Meysman. Stuk voor stuk betaalden ze tussen 2012 en 2013 duizenden euro’s aan voorschotten om hun gevel te laten isoleren en te bekleden met gevelstenen. In ruil kregen ze enkel loze beloften, want Easy Built, het ondertussen failliete bedrijf van Meysman, voerde de werken zelden uit. Twee beklaagden betaalden 35.000 euro om de gevel van hun huis te renoveren, maar na de afbraak gebeurde niets meer. “Ze moesten maandenlang in erbarmelijke omstandigheden wonen, want ze hadden al hun spaargeld aan Easy Built gegeven”, schetste hun advocaat. “En dat terwijl ze moesten zorgen voor hun ziek kind. Ze hebben opnieuw moeten sparen om hun huis uiteindelijk zelf af te werken.”

Een ander koppel bleef eveneens achter met een woning die niet meer winddicht was en moest meer dan een jaar in de garage wonen.

Zelfde werkwijze

Volgens de procureur ging Meysman steevast op dezelfde manier te werk. “De klanten moesten bij het ondertekenen van het contract een voorschot van vijftig procent betalen. Bij aanvang van de werken betaalden ze nog eens veertig procent en bij de oplevering inde Easy Built de laatste tien procent. Alleen kwam het zelden zo ver. Meysman liet wel eens een stelling plaatsen zodat hij het tweede voorschot kon krijgen, maar van de 43 werven werden er slechts zes afgewerkt.”

Het geld dat de beklaagde ophaalde bij zijn klanten ging volgens de procureur niet naar bouwmateriaal, maar naar feestjes. “Aan zijn klanten vertelde hij dat de werken niet konden doorgaan wegens het winterweer of omdat ex-werknemers hadden gefraudeerd”, vertelde de procureur.

Het was niet de eerste keer dat Meysman zich voor dergelijke feiten moest verantwoorden. In 2014 werd hij in Gent veroordeeld tot 18 maanden cel omdat hij met een opeenvolging van bedrijfjes die telkens failliet gingen, duizenden euro’s aftroggelde voor werken die hij nooit uitvoerde. Vrijdag vorderde de procureur opnieuw een celstraf, ditmaal van vier jaar. De aannemer riskeert ook een boete, een beroepsverbod en de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel.

Nog vier andere beklaagden moesten zich verantwoorden voor hun aandeel in de oplichting. Onder hen ook de ex-vrouw van Meysman. Zij is advocate aan de balie van Oudenaarde en werkte in die hoedanigheid voor Easy Built. Ze riskeert een celstraf van 18 maanden, een boete en een beroepsverbod. Volgens haar advocaten heeft ze evenwel niets verkeerd gedaan en oefende ze enkel haar functie als advocate uit.

Ook T.L. (48) uit Oudenaarde riskeert een jaar cel, een boete en een beroepsverbod. Hij werkte bij Easy Built en zou volgens de procureur de oplichting in stand hebben gehouden door onder andere de gedupeerden te sussen met loze beloften. Ook C.B. riskeert een jaar cel. Ten slotte moest ook de dochter van Ludo Meysman zich verantwoorden, maar de procureur vroeg voor haar geen bijkomende straf omdat ze voor feiten in dezelfde periode al een werkstraf van 140 uur uitvoerde.

“Niemand met opzet opgelicht”

Ludo Meysman verdedigde zichzelf en ontkende de oplichting. “Er zijn veel valse verklaringen afgelegd en daar heeft de procureur een verhaal rond geschreven. Als ik mensen had willen oplichten, had ik de voorschotten in het zwart geregeld. Easy Built deed daarentegen alles zoals het hoort. Met het geld heb ik werknemers betaald en materiaal aangekocht. Omdat het een uitzonderlijk koude winter was, konden veel werken niet doorgaan. Ik geef wel toe dat er fouten zijn gebeurd, maar dat was niet met opzet. Ik heb me nooit met oplichting beziggehouden.”

Of de rechters er ook zo over denken, weten we op 7 december.