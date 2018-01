Dorp op stelten dankzij 'Zotte Maandag' 02u57 0 Foto Ronny De Coster Schoon volk op pad op Zotte Maandag. Maarkedal Er liepen heel wat vreemde figuren rond in Etikhove gisteravond. Het was dan ook Zotte Maandag, de dag waarop de inwoners van de gemeente verkleed de straat op gaan.

De Etikhovenaars die gisteravond op stap gingen, deden er alles aan om onherkenbaar te blijven. Ze verborgen hun gezicht, deden verkleedkleren aan en spraken met een vervormde stem. Voor velen is Zotte Maandag dan ook de ideale dag om eens gek te doen. "Voor mij is dit traditie. Van kindsbeen af gaan we op Zotte Maandag langs bij mensen thuis. Een hele avond toneeltje spelen, dat is fantastisch", zei een anonieme ruimtevaarder.





"Zelfs mijn ouders weten niet dat ik vanavond loop, maar ik ga wel bij hen langs. Hopelijk herkennen ze mij niet, dan kan ik hen met een paar tips op weg zetten."





(LDO)