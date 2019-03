Dienst Vrije Tijd zoekt enthousiaste jongeren voor de speelpleinwerking in Maarkedal Lieke D'hondt

20 maart 2019

11u00 0 Maarkedal De dienst Vrije Tijd van Maarkedal is op zoek naar animatoren die in de zomervakantie op het speelplein willen staan.

Jongeren die in 2019 minstens 16 jaar worden, goed met kinderen kunnen omgaan, spelletjes en activiteiten in goede banen kunnen leiden en een grote dosis verantwoordelijkheidszin hebben, kunnen zich nog tot 15 mei kandidaat stellen bij de dienst Vrije Tijd. Dat kan door te bellen op het nummer 055/33.46.52 of te mailen naar vrijetijd@maarkedal.be.