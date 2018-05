Deze 95-jarige heeft meer energie dan u 'LANGER GENIETEN IS...' VIERT ACTIEVE SUPERSENIOR GERMAINE LIEKE D'HONDT

09 mei 2018

02u31 0 Maarkedal Germaine Van Nieuwenhuyze is de 'supersenior' van Maarkedal. De 95-jarige dame uit Etikhove krijgt de titel in het kader van de campagne 'Langer genieten is...' omdat ze met haar levensstijl een voorbeeld is voor andere senioren.

De 88-plussers van Maarkedal kwamen gisteren samen in het woonzorgcentrum Ter Gauwen van het OCMW . Ze genoten er van een show met muziek, humor en dans, maar kregen ook tips uit de campagne 'Langer genieten is...' van Logo Gezond+ om gezond oud te worden. Onder de kranige senioren springt vooral één dame in het oog: Germaine Van Nieuwenhuyze, de oudste van de groep, die ondanks haar 95 levensjaren nauwelijks kan stilzitten.





Geen bril

Deze zomer viert Germaine haar 96ste verjaardag, maar dat is er niet aan te zien of te horen. Ze heeft geen last van medische kwaaltjes, moet geen bril dragen en woont nog zelfstandig op de boerderij waar ze haar hele leven heeft gewerkt. Germaine krijgt er hulp van haar zoon die vlak naast haar woont, maar ze houdt toch van de vrijheid. "Ik sta altijd om zes uur op en kan me nog goed bezighouden met mijn hobby's. Ik maak lampenkappen in een soort glas dat tiffany heet, ik maak parelsnoeren en af en toe kledij, maar het liefste wat ik doe is kaarten. Minstens één keer per week ga ik manillen. Dat doe ik heel graag, vooral als ik win (lacht). Misschien is het juist omdat ik niet kan stilzitten dat ik zo oud geworden ben, want rust roest", vertelt Germaine trots. "Al is het volgens mij toch eerder een loterij. Het enige wat ik nooit heb gedaan, is alcohol drinken. Voor de rest heb ik nooit extra moeite gedaan om gezond te leven."





Rondtoeren in jeep

Germaine is zelfs nog zo jong van geest dat ze rondtoert met haar jeep in de Vlaamse Ardennen. "Ik ga nog op bezoek bij mijn zus of de rest van de familie. Ik doe ook boodschappen in Ronse of Oudenaarde met de wagen. Het zijn niet de langste afstanden, maar ik kan wel gaan en staan waar ik wil."





Als Germaine toch eens thuisblijft en niet bezig is met één van haar hobby's, kan ze genieten van de bezoekjes van haar vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Zij zetten elk jaar het huis van hun grootmoeder op stelten tijdens de Ronde van Vlaanderen. "Dan komt iedereen op bezoek in de boerderij en bak ik mattentaarten en biscuits. De renners passeren voor de deur, dus dat is elk jaar een groot feest."