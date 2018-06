Definitief groen licht voor De Maalzaak GEMEENTE HOOPT BEGIN 2019 TE KUNNEN STARTEN MET BOUW LIEKE D'HONDT

29 juni 2018

02u36 0 Maarkedal Na jarenlang juridisch procederen heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen definitief groen licht gegeven voor de bouw van De Maalzaak in Maarkedal. "Alle bezwaren zijn van tafel geveegd", zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA).

Maarkedal kan beginnen aan de bouw van het nieuwe jeugd- en bewegingscentrum De Maalzaak. Oppositiepartij CD&V had bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een beroepsprocedure opgestart om de vergunning te schorsen, maar krijgt ongelijk.





Het gemeentebestuur is tevreden dat ze nu wel kan starten met de realisatie van De Maalzaak, een project dat de meerderheid ziet als één van de belangrijkste investeringen van deze legislatuur.





"Maar tegelijk is het teleurstellend dat er zoveel kostbare jaren zijn verloren gegaan", zegt de burgemeester. "Dat gaat ten koste van het Maarkedalse verenigingsleven en de belastingbetaler. Hetzelfde gebouw nu laten ontwikkelen kost namelijk 15 tot 20 procent meer dan enkele jaren geleden door de heropleving van de bouwsector, de stijgende olieprijzen en de aanbesteding vlak voor de verkiezingen waardoor de prijzen fors zijn gestegen. Tel daarbij de kost van de tijdelijke opvang van heel wat Maarkedalse verenigingen en de kosten van de juridische procedures en je komt aan een aanzienlijk bedrag." Hoeveel de realisatie van De Maalzaak uiteindelijk zal kosten, hangt af van de nieuwe aanbestedingsronde in september.





Nuance

Oppositiepartij CD&V blijft zich ondanks de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vragen stellen bij de plannen van de Maalzaak. "Enige nuance bij de beslissing van de Raad is op zijn plaats", reageert CD&V-voorzitter Simon Van Quickelberghe. "De raad heeft geoordeeld dat er voldoende garanties zijn om het gebruik van De Maalzaak als sporthal te vermijden, dus het gebouw kan geen dienst doen als sporthal. Bovendien stellen we ons grote vragen bij de verhuis van een aantal verenigingen naar De Maalzaak. De ruimte is te beperkt en er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. De locatie voldoet volgens ons ook niet op vlak van mobiliteit en bereikbaarheid. Deze zaken maken geen deel uit van het arrest van de Raad en zijn dus nog steeds relevant."





De meerderheidspartijen zijn er dan weer wel van overtuigd dat De Maalzaak enkele structurele problemen in Maarkedal kan oplossen.





"We creëren een ontmoetingsplaats voor alle Maarkedallers. De twee KLJ-jeugdbewegingen zullen er een nieuw onderdak vinden en in de polyvalente zaal kan ook aan zachte recreatie gedaan worden", zegt schepen van Sport en Jeugd Filip Meirhaeghe (Open Vld). "De vergaderruimten en lokalen voor vorming, danslessen en muziek maken van De Maalzaak bovendien een multifunctioneel centrum voor verschillende organisaties en verenigingen", vult schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe (N-VA) aan. Het gemeentebestuur hoopt begin volgend jaar te kunnen starten met de bouw van het centrum.