De koers keert terug naar Ten Houte: Dwars door Vlaanderen neemt helling op in haar parcours



Lieke D'hondt

27 november 2018

20u08 1 Maarkedal Berg Ten Houte in Schorisse (Maarkedal) is nog maar net heraangelegd en de eerste doortocht van een belangrijke wielerwedstrijd is al binnen. De renners zullen tijdens Dwars door Vlaanderen op woensdag 3 april 2019 de nieuwe kasseihelling beklimmen.

“In de jaren tachtig en begin de jaren negentig maakte de Berg Ten Houte deel uit van het parcours van Dwars door Vlaanderen. De jaren nadien verslechterde de staat van het wegdek steeds meer en konden we de helling niet meer opnemen in het parcours”, verduidelijkt parcoursbouwer Guy Delesie. Ondertussen liet het gemeentebestuur Ten Houte helemaal herstellen. Het steilste stuk van de helling is zelfs aangelegd met kasseien. De organisatoren van Dwars door Vlaanderen waren meteen enthousiast. “We wilden de renners al in 2018 over Ten Houte sturen, maar de timing van de werken was te nipt. We hebben besloten om onze interesse nog even stil te houden en ook de Ronde van Vlaanderen en de Omloop Het Nieuwsblad, twee andere wedstrijden van Flanders Classics zouden Ten Houte nog niet opnemen in het parcours.”

Dit jaar kan Dwars door Vlaanderen wel uitpakken met de helling in Schorisse en daar is parcoursbouwer Delesie trots op. “In asfalt was Ten Houte al een mooie helling, maar nu er kasseien liggen spreekt het nog meer tot de verbeelding.” Dat was ook te merken tijdens de voorstelling van het parcours. “In een filmpje hebben we het steilste stuk met een stijgingspercentage van 21 procent laten zien. Je kon de bewondering horen in de zaal”, vertelt Delesie fier. “We zijn dan ook van plan om van Berg Ten Houte een vaste waarde te maken in Dwars door Vlaanderen.”

“Hopelijk volgen ook andere koersen”

Ten Houte krijgt dit jaar een mooie plaats in het parcours. Als zevende van elf hellingen kan de finale er openbreken. “We zijn blij met deze beslissing”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele. “Het was deels de bedoeling dat we Ten Houte opnieuw aantrekkelijk zouden maken voor grote koersen. Dat er al zo snel interesse is, is een goede zaak.”

Ook de Maarkedallers die op de helling wonen, reageren enthousiast. “De doortochten van de renners zorgden in het verleden altijd voor veel ambiance, dus we zijn blij dat ze binnenkort opnieuw zullen passeren”, zegt Ronny Hoebeke. Hij woont vlak bij de Tenhoutestraat en ging vroeger steevast kijken naar de renners. “Ook nu zullen we terug naar buiten gaan om te supporteren. Nu Ten Houte helemaal hersteld is, hopen we dat er opnieuw meer koersen zullen passeren.”

Patricia Bockstal is ook verheugd dat de renners binnenkort weer voor haar deur zullen koersen. “Vroeger passeerde elke grote koers hier, maar de laatste jaren kon dat niet meer omdat de straat er te slecht bijlag. Dat vond ik jammer. Ik ben blij dat daar nu verandering in komt.”