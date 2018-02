Cultuurhuis Marca is klaar voor heropening GEBOUW KRIJGT NIEUWE VLOER, VERWARMING EN PODIUM TORENKAMER INGERICHT ALS BAR LIEKE D'HONDT

09 februari 2018

02u32 86 Maarkedal Gemeenschapscentrum Marca in Maarkedal opent vanavond opnieuw de deuren na een klein jaar vol verbouwingswerken. De vroegere Sint-Eligiuskerk in Maarke behoudt nog steeds haar religieuze karakter, maar voldoet nu beter aan de noden van bezoekers en organisatoren van evenementen.

De 240 gasten die een plaatsje konden bemachtigen voor de volzette opening van deze avond, zullen merken dat het Marca ook na de verbouwingen haar authentieke karakter behoudt. De preekstoel, het doopvont en de biechtstoel vallen meteen op als je binnengaat. Nochtans was de gemeente niet verplicht om die elementen te behouden. "Enkel het orgel is beschermd, maar we hebben ervoor gekozen om ook het houtwerk, de heiligbeelden en de glasramen te behouden. Zo bewaren we de link met het religieuze aspect van het gebouw", vertelt schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe (N-VA).





Bar in torengebouw

Wel nieuw zijn de vloer, de verwarming en het podium. Dat staat op de plaats waar vroeger het altaar stond. De oude sacristie werd dan weer omgevormd tot artiestenruimte en het torengebouw, het oudste gedeelte van de kerk, zal vanaf nu dienstdoen als bar. "Nu hoeven we niet meer te improviseren met tafels en moeten we niet meer sleuren met emmers om de glazen af te wassen", aldus Van Quickelberghe. De nieuwe bar is trouwens gemaakt van een gerecupereerde koorbank uit de kerk. Al deze investeringen brengen de totale rekening van het Marca op 404.000 euro. De gemeente kan hierbij rekenen op een subsidie van het Plattelandsfonds ter waarde van 100.000 euro en op een provinciale subsidie voor omgevingskwaliteit van 90.000 euro.





Bij de verbouwingen ging het gemeentebestuur ook op zoek naar een manier om het cultuurcentrum en het kerkhof naast elkaar te laten bestaan. "De combinatie is niet evident, maar we proberen dat op te lossen door haagjes aan te leggen tussen het Marca en het kerkhof. Bezoekers van het cultuurhuis zullen ook een andere ingang nemen dan bezoekers van het kerkhof", aldus de schepen.





Lokaal talent

Ondertussen wordt alles klaargemaakt voor de opening van vanavond. "Nog eens alles afstoffen, de stoelen op de juiste plaats zetten en we zijn er klaar voor", lacht Van Quickelberghe. De gasten zullen kunnen genieten van zang, dans, toneel en muziek van lokaal talent. Wie vanavond nog geen kennis kan maken met het Marca zal daar ongetwijfeld snel de kans toe krijgen. De komende weken staan er al heel wat evenementen op de planning, van het sportgala tot een comedyshow en een filmfestival.