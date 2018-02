Cheque van voetbalclub SV Vlaamse Ardennen voor Bednet 28 februari 2018

Een delegatie van voetbalclub SV Vlaamse Ardennen, bestaande uit Amaury en Yannis Ghistelinck, Muriël Vancoppenolle, Inge Seynae en Kristel Van Barel, overhandigde in de kantine aan de Nederholbeekstraat een cheque van 1252 euro aan een afgevaardigde van de VZW Bednet. Het geld is het resultaat van de geslaagde koekjesverkoop, dat ze graag schenken aan de vzw die zich inzet voor kinderen en jongeren die langdurig ziek zijn. Bednet geeft hen de kans via internet van thuis uit de lessen te volgen, samen met hun klasgenootjes.





