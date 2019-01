Centraal aanmeldsysteem voor onderwijs in Maarkedal vanaf schooljaar 2020-2021 Lieke D'hondt

30 januari 2019

14u30 2 Maarkedal Er komt een centraal aanmeldsysteem voor scholen in Maarkedal. De gemeenteraad is overeengekomen dat ouders hun kinderen vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen kunnen inschrijven via één digitaal loket.

In het nieuwe systeem zal het moment van inschrijven niet meer doorslaggevend zijn. “Aan de hand van twee criteria zullen we bepalen wie naar welke school kan”, zegt schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberghe (N-VA). “Het eerste criterium is de schoolkeuze. Is er plaats genoeg in de gekozen school, dan kan het kind er school lopen. Het tweede criterium is de afstand van de woonplaats tot de school. Hier heeft het kind dat het dichtst bij de school woont voorrang als er te weinig vrije plaatsen zijn.”

Op het nieuwe aanmeldsysteem is het wel nog even wachten. Pas in het schooljaar 2020-2021 gaat het in voege.