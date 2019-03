CD&V Vooruit schenkt 400 euro aan Team Neushoorn Lieke D'hondt

11 maart 2019

CD&V Vooruit doet in Maarkedal een duit in het zakje voor het Kinderkankerfonds. Tijdens het jaarlijkse lenteontbijt overhandigde de partij een cheque van 400 euro voor Team Neushoorn, een initiatief van Tine en Carl wiens zoontje Felix strijdt tegen leukemie. Het geld gaat via Team Neushoorn naar het Kinderkankerfonds dat op zijn beurt de levenskwaliteit voor kinderen met kanker en hun gezinnen wil verbeteren.