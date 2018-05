CD&V verjongt en verruimt 19 mei 2018

CD&V Maarkedal trekt met een jonge en verruimende lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter Simon Van Quickelberghe (29) trekt de lijst, het ervaren gemeenteraadslid Marc Bauwens moet de partij naar een plaats in de meerderheid duwen.De derde plaats is voor nieuwkomer Viktor Opsomer. De 21-jarige student politieke wetenschappen is de eerste verruimingskandidaat. "Er staan kandidaten zonder CD&V-signatuur op de lijst en we trekken onder de naam 'CD&V Vooruit' naar de kiezer", zegt Van Quickelberghe. (LDO)