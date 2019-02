Burgemeester schrijft ludiek jaarverslag: “Onze enige Chinees waarvan ik hoop dat hij een restaurant begint, woont hier nog, maar schiet maar niet in gang.” Lieke D'hondt

02 februari 2019

14u09 0 Maarkedal Burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) publiceerde een ludiek jaarverslag op zijn Facebookpagina. De burgemeester gaf een overzicht van het aantal inwoners in de gemeente, maar met een twist. “Onze enige Chinees waarvan ik nu al een paar jaar hoop dat hij een restaurant begint, woont hier nog, maar schiet maar niet in gang. Ik blijf duimen.”

“We zijn vandaag met 6.341 Maarkedallers. Nukerke leidt de rangschikking met 1.923 inwoners, dan komt Etikhove met 1.856, Schorisse met 1.609 en Maarke-Kerkem met 953.

We hebben dus 1 ( één!) inwoner meer dan vorig jaar. Het bevestigt ieders aanvoelen dat het iets drukker was in onze gemeente.

Van die 6.341 zijn er 3.075 mannen en 3.266 vrouwen. De optelsom klopt, er zitten dus geen twijfelaars tussen.

Maarkedal is aldus een paradijs voor single mannen op zoek naar een lieve zorgende vrouw. Maar let op - vooraleer we al teveel enthousiasme en een aanzuigeffect creëren - onze vrouwen laten zich niet makkelijk overhalen; hier rekenen we in hectares. Dat tonen ook onze trouwcijfers. Er zijn dit jaar maar 16 koppels getrouwd en dat is evenveel als er gescheiden zijn. Ik hoop voor hen dat het andere zijn.

Van die 6.341 Maarkedallers zijn er 76 buitenlanders. En we hebben er geen klagen van. Integendeel. Ook onze enige Chinees waarvan ik nu al een paar jaar hoop dat hij een restaurant begint, woont hier nog, maar schiet maar niet in gang. Ik blijf duimen. Dat geldt trouwens ook voor die ene Vietnamese. Komaan !

Met de 2 Duitsers is het een beetje opletten geblazen. Uit ervaring weten we dat die nooit alleen komen.”