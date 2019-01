Bpost haalt drie rode brievenbussen weg in Schorisse Lieke D'hondt

21 januari 2019

Bpost wil vanaf maart minder rode brievenbussen in het straatbeeld. Daarom zullen er ook in Schorisse (Maarkedal) drie exemplaren verdwijnen. Het gaat om de bussen in de Annovenstraat, Bosgatstraat en Langestraat. In totaal blijven er nog acht rode brievenbussen en een postkantoor van Bpost over in Maarkedal.