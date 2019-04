Boeren sturen blikjes terug naar de politici: “Onze koeien sterven erdoor, statiegeld is de oplossing” Lieke D'hondt

18 april 2019

14u08 5 Maarkedal De politici moeten het statiegeld op blikjes zo snel mogelijk invoeren, vinden landbouworganisatie Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. Samen met enkele landbouwers uit Maarkedal voeren ze actie om de politici wakker te schudden. “Zonder statiegeld is het dweilen met de kraan open.”

De boeren zijn het zwerfvuil op hun velden en de aanpalende straten beu. Vooral de blikjes die voorbijgangers achterlaten zijn nefast voor hun koeien. Het grote probleem is dat die blikjes tijdens het maaien uiteengereten worden tot kleinere, scherpe stukjes die vervolgens in het veevoeder van de koeien belanden. Het zogenaamde ‘scherp-in’. “Omdat koeien niet selectief eten, belanden die scherpe fragmenten in hun maag. Daardoor kan de maagwand scheuren of kunnen er ontstekingen ontstaan”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “Elk jaar worden zo’n 6.000 koeien ziek door het eten van blikjes. Eén derde daarvan sterft.” Naast het dierenleed heeft dat ook een financiële weerslag voor de boeren. Landbouwers Paul Spileers en Katia Roman uit Maarkedal maakten het zelf al mee. “Twee van onze koeien zijn ziek geworden door scherp-in. Eén hebben we moeten euthanaseren, een andere hebben we dankzij een magneet in de maag min of meer kunnen redden”, vertellen ze. Sommige landbouwers gebruiken preventief een maagmagneet om te voorkomen dat het ijzer dat in de maag belandt schade aanricht, maar dat is voor blikjes van dranken eigenlijk geen oplossing omdat die van aluminium gemaakt zijn.

Back to Sender

Om het probleem aan te kaarten bij de overheid en bij uitbreiding ook bij de producenten van verpakkingen, voeren het ABS, Recycling Netwerk Benelux en de landbouwers actie in Maarkedal. Op een wandeling van slechts een paar honderd meter vinden ze al snel twee kruiwagens aan zwerfvuil. “We moeten met andere woorden voor het maaien eerst de weilanden opruimen om te verhinderen dat er stukjes blik in het veevoeder belanden. Zo verliezen we veel tijd en je kan onmogelijk alle blikjes opsporen”, vertelt Paul. “Het is echt dweilen met de kraan open”, voegt Tom Zoete van Recycling Netwerk Benelux eraan toe. “Met statiegeld zou er 70 tot 90 procent minder blikjes in het zwerfvuil belanden. Het effect ervan is ook al bewezen in andere landen, dus we ijveren ervoor om ook in België statiegeld op blikjes in te voeren.”

De blikjes en flesjes die de actievoerders hebben verzameld, zullen ze op een later tijdstip naar enkele politici opsturen. Naar wie en wanneer ze dat doen, houden ze nog even geheim. Met de ‘Back to Sender-actie’ hopen ze dat de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen definitief in het regeerakkoord komt.