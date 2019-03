Bibliotheek Maarkedal maakt je wegwijs op Instagram en WhatsApp Lieke D'hondt

07 maart 2019

11u46 0 Maarkedal De bibliotheek van Maarkedal organiseert op donderdag 28 maart en 4 april de vorming ‘Wegwijs in sociale media’.

In twee sessies leren de deelnemers alles over Instagram en WhatsApp, zodat ook deze sociale media geen geheimen meer hebben voor hen. Inschrijven doe je door tien euro te storten op het rekeningnummer van de gemeente, BE12 0910 0030 7092. Vermeldt daarbij ‘bibliotheek’, de naam van de deelnemer en ‘vorming sociale media’. De vormingen vinden telkens plaats van 9 tot 11.30 uur in de bib. Meer info bij de bibliotheek op het nummer 055/33.46.50 of via bibliotheek@maarkedal.be.