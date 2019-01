Bedrijfsleider krijgt jaar cel met uitstel voor verkoop producten xtc-lab Jeffrey Dujardin

29 januari 2019

18u50 0 Maarkedal Een bedrijfsleider uit Maarkedal heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van één jaar met uitstel gekregen. Hij verkocht tal van chemische producten aan een 58-jarige Nederlander. Met de producten werd een drugslab opgestart. In eerste aanleg kreeg de man een celstraf van één jaar.

In Oostende werd aan de Oudenburgsesteenweg in 2015 een groot drugslab ontdekt in een loods. Daarin trof de politie grote hoeveelheden chemische producten aan, een gloednieuwe tabletteermachine en een droogtrommel. Volgens het parket was er in het lab genoeg voorraad om maar liefst 96 miljoen xtc-pillen te produceren, goed voor 170 miljoen euro. De Nederlander die het lab runde, Egidius S., kreeg een celstraf van vijf jaar. Maar uit onderzoek bleek dat S. zijn producten aankocht bij de bedrijfsleider uit Maarkedal. In beroep bleef hij alles ontkennen, en klonk het dat “hij de producten ter goeder trouw had verkocht.”

De procureur-generaal kon het niet geloven. “Toevallig komt er een man binnen bij u en die bestelt anderhalve ton zwavelzuur en anderhalve ton zoutzuur, 720 kilo mierzuur en verschillende cilinders methanol. U vraagt zich dan niet af wat die man daarmee gaat doen? U, als industrieel ingenieur scheikunde? Als ik bij een bedrijf aanklop en ik doe die bestelling? Ik krijg een koffie en de boodschap dat ze even de politie gaan bellen om het een en ander te controleren”, zei de procureur-generaal in zijn pleidooi.

De procureur-generaal vroeg een jaar cel met uitstel. Het hof volgde de procureur-generaal daarin.