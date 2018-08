Bal bij de Burgemeester: volksfeest in tuin van Joris Nachtergaele 17 augustus 2018

02u38 0 Maarkedal De tuin van de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) vormt op zaterdag 18 augustus het decor van het Bal bij de Burgemeester.

In een grote feesttent zullen zo'n duizend feestgangers zaterdag genieten van een muzikale avond met Fanfare De Bijenkorf, The Lonesome Zorros, Loes Van den Heuvel en dj Reynders. Nachtergaele organiseert het bal ondertussen voor de derde keer. "Als iemand die heel actief was in het verenigingsleven, geniet ik ervan om mensen samen te brengen. Op het bal is dan ook iedereen welkom, ongeacht rang, stand, kleur of leeftijd. Het is leuk dat op zo'n avond iedereen met elkaar praat en nieuwe mensen ontmoet. Het is een echt volksfeest."





Geen verkiezingskoorts

Op dat volksfeest is er trouwens geen plaats voor verkiezingskoorts. "Het bal is niet politiek gebonden. Je zal er geen partijlogo's of verkiezingspropaganda vinden en ik ga er ook niet speechen. Ook de mensen die niet op mij stemmen in oktober zijn dus zeker welkom", benadrukt Nachtergaele.





Paardenommegang

De opbrengst van het Bal bij de Burgemeester gaat ook deze keer naar sociale werken in Maarkedal. "Dit jaar zal een deel gaan naar de paardenommegangen. Dat is een stukje historiek dat in onze gemeente nog steeds belangrijk is", aldus burgemeester Joris Nachtergaele.





Het bal vindt plaats in de tuin van de burgemeester, Ladeuze 1a in Maarkedal. Tickets kosten vijf euro en zijn ook verkrijgbaar aan de kassa. (LDO)