B&B-uitbater rijdt seingever omver tijdens Triatlon van Vlaanderen, verdediging vraagt werkstraf: “Misschien kan hij aan de slag als… seingever?” Lieke D'hondt

22 februari 2019

13u29 0 Maarkedal Een 51-jarige B&B-uitbater uit Maarkedal riskeert twee jaar cel met uitstel omdat hij tijdens de Triatlon van Vlaanderen op de Boigneberg een seingever uit Sint-Lievens-Houtem omver reed. “Hij sleurde me vier meter mee op de motorkap, toen ik viel reed hij met zijn terreinwagen over mijn been.”

De triatleten waren al aan het fietsnummer bezig toen mobiele seingever Dirk Blanchart post vatte op de Boigneberg in Maarkedal. Samen met drie andere seingevers hield hij het verkeer tegen om de renners voorrang te geven. Dat had een impact op de zaak van een B&B-uitbater wat verderop, want zijn klanten geraakten niet tijdig ter plaatse voor een babyborrel. De uitbater besloot zelf te gaan kijken hoe het verkeersinfarct opgelost kon worden. “Hij stelde voor om het verkeer met de stroom aan renners mee te laten rijden, maar dat kon op dat moment niet. Het was te druk en het parcours liet het niet toe”, zegt slachtoffer Dirk Blanchart. De beklaagde wilde vervolgens via het parcours naar huis rijden, maar kreeg geen toelating van de seingever. “Omdat de man heel geagiteerd was, zijn we met onze rug naar hem toe voor zijn terreinwagen gaan staan. Opeens probeerde hij ons met de auto weg te duwen. De twee andere seingevers zijn nog kunnen wegspringen, maar ik ben opgeschept. Hij sleurde me vier meter mee op de motorkap. Daarna ben ik gevallen en is hij over mijn been gereden. Ik voelde een korte, maar helse pijn”, herinnert Dirk zich nog. De beklaagde reed zonder omkijken weg, maar kon snel geïdentificeerd worden.

Opzettelijke slagen en verwondingen

Het Openbaar Ministerie heeft hem gedagvaard voor opzettelijke slagen en verwondingen. “De beklaagde heeft bewust geprobeerd de seingever omver te duwen, waardoor de man gevallen is en hij over zijn been is gereden. Dat zijn opzettelijke slagen en verwondingen.” De procureur vordert een celstraf van twee jaar met uitstel en een boete van 500 euro.

Nu doe ik sneller een stap achteruit of ik ga ergens achter staan als ik met een geagiteerde bestuurder te maken krijg Slachtoffer Dirk Blanchart

De advocaat van de beklaagde is het niet eens met de kwalificatie. “Dit is geen geval van opzettelijke slagen en verwondingen. Mijn cliënt had niet de bedoeling om iemand omver te rijden. Hij wou enkel het verkeersinfarct oplossen zodat zijn klanten zijn zaak konden bereiken. Het voorstel om het verkeer met de stroom mee te laten rijden, is trouwens conform het politiereglement”, zegt advocaat Jan Opsommer. “Toen de seingevers voor zijn wagen gingen staan, wou hij hen enkel wat intimideren in de hoop dat ze opzij zouden gaan. Hij dacht dat de baan vrij was toen hij doorreed en hij had er geen idee van dat hij iemand had aangereden.” De advocaat vroeg aan de rechter om een werkstraf te overwegen. “Om te bewijzen dat hij de taak van seingever wel au sérieux neemt, kan hij misschien zelf als seingever aan de slag.”

“Beter verstand gebruikt”

De beklaagde heeft in de rechtbank ook zelf zijn spijt uitgedrukt. “We hadden allebei ons verstand beter moeten gebruiken. Ik wil dan ook mijn excuses aanbieden. Het slachtoffer heeft toen vast een slechte zomer gehad”, zegt hij.

De realiteit is dat niet alleen 2016 zwaar was voor het slachtoffer. Dirk draag tot op vandaag de gevolgen van het incident. “Er zitten nog steeds platen in mijn been en op termijn zal ik een nieuwe knie nodig hebben. Ik heb altijd een wandelstok bij en ik heb geen gevoel in mijn been. Het doet ook pijn dat ik mijn grote hobby als motorrijder niet meer naar behoren kan uitoefenen. Ik hield ervan lange ritten te maken, maar dat kan nu niet meer omdat ik niet lang in dezelfde houding kan zitten. Ik zal dus blijvend herinnerd worden aan die dag in 2016.” Dirk hoopt dat de rechter op 22 maart een rechtvaardig vonnis velt. “De rechtbank zou eens een voorbeeld moeten stellen. Het kan niet dat een richtlijn van een seingever wordt genegeerd, want wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de atleten.”

Vandaag is Dirk nog steeds seingever, maar het ongeval flitst toch nog door zijn hoofd. “Ik doe sneller een stap achteruit of ik ga ergens achter staan als ik met een geagiteerde bestuurder te maken krijg.”