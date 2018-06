Automobilist onder invloed over de kop 07 juni 2018

De 58-jarige G. M. uit Maarkedal moest zich in de politierechtbank verantwoorden voor een spectaculair ongeval dat zich voordeed op 24 oktober vorig jaar. De man keerde na zijn muziekles en enkele glazen alcohol huiswaarts, maar op amper 100 meter van zijn woning liep het mis. "Ik moet in slaap zijn gevallen", vertelde hij. De auto week daardoor van de weg af en kwam op zijn dak terecht op een naastgelegen akker. Een toevallige voorbijganger alarmeerde de hulpdiensten. De man kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf. Hij werd veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod. (TVR)