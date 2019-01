Auto’s botsen in Ommegangstraat: bestuurders allebei aansprakelijk LDO

25 januari 2019

16u16 0 Maarkedal De politierechter in Oudenaarde boog zich vrijdag over een ongeval in de Ommegangstraat in Maarkedal. Op 18 april 2018 botsten twee wagens daar op een kruispunt. De beklaagde had geen voorrang gegeven aan het slachtoffer, dat bij het ongeval zijn borstbeen en arm brak. De politierechter in Oudenaarde boog zich vrijdag over een ongeval in de Ommegangstraat in Maarkedal. Op 18 april 2018 botsten twee wagens daar op een kruispunt. De beklaagde had geen voorrang gegeven aan het slachtoffer, dat bij het ongeval zijn borstbeen en arm brak.

De advocaten van bestuurster I.V. betwistten de verantwoordelijkheid van hun cliënte. “Zij kwam inderdaad uit een ondergeschikte weg, maar uit het remspoor blijkt dat het slachtoffer sneller reed dan de toegestane 70 kilometer per uur. Bovendien is hij niet dubbel voorzichtig geweest. Als hij aan een normale snelheid had gereden en niet bruusk had geremd, had hij de controle over het stuur niet verloren. Hij zou dan niet op het verkeerde rijvak terecht gekomen zijn en er zou geen botsing geweest zijn.”

De politierechter legde I.V. een boete van 400 euro op. De helft van de boete is met uitstel. De rechter oordeelde wel dat ook het slachtoffer een fout maakte door aan een onaangepaste snelheid te rijden. De aansprakelijkheid moet dus gedeeld worden.