Anny Vande Catsyne zet punt achter politieke carrière: “Geef mij nu maar boeken in plaats van dossiers” Lieke D'hondt

26 december 2018

13u09 1 Maarkedal Na achttien jaar in de Maarkedalse politiek houdt Anny Vande Catsyne (Open Vld) het voor bekeken. De 67-jarige politica maakte drie opeenvolgende legislaturen deel uit van het schepencollege en was drie jaar burgemeester van Maarkedal. “Maar ik zal niet in een zwart gat vallen.”

Het heeft niet veel gescheeld of Vande Catsyne was nooit in de politiek stapt. Nadat ze haar man Fernand Marist door Vlaanderen had gevolgd voor zijn werk, kwam ze in 1996 opnieuw in Maarke-Kerkem wonen. Omdat haar man bevriend was met de toenmalige liberale burgemeester Peter Thienpont, werd hij gevraagd om op de lijst te staan. “Peter Thienpont kwam verschillende keren langs. Eerst vroeg hij aan Fernand om op de lijst te staan, maar toen ze ook vrouwen nodig hadden, was het mijn beurt”, weet Vande Catsyne nog. “Ik heb verschillende keren geweigerd, maar half augustus heb ik toch toegezegd. Bij de verkiezingen in 2000 haalden we een absolute meerderheid en werd ik meteen schepen.”

Op het domein openbare werken moest ik mij als vrouwelijke burgemeester meer bewijzen Anny Vande Catsyne

Hoewel haar benoeming tot schepen een verrassing was, legde Vande Catsyne haar volledig toe op haar nieuwe taak. Ze richtte onder meer de seniorenraad op en startte een seniorenbeleid in Maarkedal. Een verwezenlijking waarop de afscheidnemende OCMW-voorzitter bijzonder trots is. “Tot op vandaag werkt de seniorenraad goed. Dat is ook nodig, want er zijn veel senioren in de gemeente en er zullen er ook blijven bijkomen. Met onze acties willen we ervoor zorgen dat de senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.” Ook op het vlak van cultuur kon de schepen een verschil maken. “Cultuur stond in Maarkedal eigenlijk nog op nul toen ik schepen werd. Daar heb ik verandering in kunnen brengen. Ik heb het Festival van Vlaanderen en Open Monumentendag naar de gemeente gebracht en ik heb de herinrichting van de kerk van Maarke opgestart”, vertelt Vande Catsyne.

Burgemeester

Na twaalf jaar als schepen werd Anny Vande Catsyne in 2012 de eerste liberale vrouwelijke burgemeester in Maarkedal. Ze mocht de gemeente drie jaar leiden totdat Joris Nachtergaele (N-VA) haar afloste. Daarna werd ze OCMW-voorzitter. “Dat ik de eerste vrouwelijke burgemeester was, merkte ik wel. Ik werd bijvoorbeeld minder aangesproken over openbare werken omdat de mensen dachten dat ik daar als vrouw minder over wist. Ik moest op dat vlak dus meer mijn best doen om me te bewijzen als burgemeester.”

De grootste ontgoocheling van haar politieke carrière volgde na haar burgemeesterschap. Bij de verkiezingen op 14 oktober van dit jaar verloor haar partij twee van zijn vijf zetels in de gemeenteraad. Coalitiepartner N-VA kon daarentegen wel drie zetels groeien. “Dat heeft me aan het denken gezet. Ik vind het jammer dat de kiezers te oppervlakkig naar de politiek kijken. Ze beseffen niet dat vooraleer we een project kunnen uitvoeren er al veel overlegmomenten en voorbereidingen zijn geweest. In een coalitie doe je dat met alle partijen samen. Het is jammer dat enkel N-VA zo goed scoorde bij de verkiezingen, hoewel Open Vld ook een aandeel had in de mooie realisaties van de afgelopen legislatuur.”

Vrijwilligerswerk

Toch had Vande Catsyne al voor de verkiezingen besloten te stoppen met politiek. “Na achttien jaar is het mooi geweest. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen doen en ik heb veel geleerd. Ik zal zeker niet in een zwart gat vallen, want ik heb vier kleinkinderen en ik ben van plan om meer te genieten. Ik ga reizen en meer tijd spenderen aan het lezen van boeken in plaats van dossiers.” Vande Catsyne wil zich ook vrijwillig blijven inzetten voor Maarkedal. “Ik ben van plan om chauffeur te worden voor de Minder Mobielen Centrale, ik ga helpen bij de kaarters van Maarkedal, zwerfvuil ruimen in mijn eigen straat en ik wil in de nieuwe netwerken ‘Senioren helpen senioren’ en ‘Buurttelefoon’ stappen. Het zal even wennen zijn om mijn leven niet meer te organiseren rond de politiek, maar de klik is al gemaakt”, besluit Vande Catsyne.