Aanleg voetpad en riolering in Nederholbeekstraat Redactie

23 augustus 2018

De zone tussen de huisnummers 74 en 112 in de Nederholbeekstraat in Etikhove is sinds donderdag versmald naar één rijvak. Dat is nodig voor de aanleg van een voetpad en riolering. Het verkeer wordt via verkeerslichten geregeld. De Kortestraat is afgesloten voor doorgaand verkeer en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Als alles volgens schema verloopt, zullen de werken een maand duren.