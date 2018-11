65-jarigen van Maarkedal ontvangen in het gemeentehuis Lieke D'hondt

25 november 2018

12u06 0 Maarkedal De 65-jarigen van Maarkedal zijn allemaal samengekomen in het gemeentehuis. Daar kregen ze meer uitleg over de werking van de seniorenadviesraad.

Schepen van Senioren Ann De Tollenaere (Open Vld) benadrukte dat het leven niet stopt op 65 jaar. Ze spoorde de senioren aan om nog actief te zijn en zorg te dragen voor elkaar. “Sociale cohesie is heel belangrijk. We moeten voor elkaar blijven zorgen en een oogje in het zeil houden.”