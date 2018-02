32-jarige dame loopt zeventiende veroordeling op 15 februari 2018

02u51 0

De 32-jarige E. L. uit Maarkedal liep gisteren in de Oudenaardse politierechtbank al haar zeventiende veroordeling op.





Deze keer stond ze terecht omdat ze haar rijbewijs niet tijdig had ingeleverd na een vorige veroordeling. "Ik had toen net examens en door de examenstress ben ik dat helemaal vergeten", vertelde ze. "Daar zal je nu de gevolgen van dragen", antwoorde de politierechter. Hij legde haar deze keer een geldboete van 800 euro en een maand rijverbod op. (TVR)