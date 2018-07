"Ze bedreigden me met de dood" BRUTALE INBREKERSBENDE TEISTERT MAARKEDAL THOMAS VANDEWALLE

31 juli 2018

02u42 0 Maarkedal Maarkedal wordt opgeschrikt door een agressieve inbrekersbende. Een 77-jarige man werd afgeranseld en verloor daarbij een tand. Een ander slachtoffer werd bedreigd met een schroevendraaier en liep een zware hersenschudding op. "Ik keek de dood in de ogen", vertelt slachtoffer Walter Snoeck.

Het zijn warme nachten, maar in het landelijke Maarkedal blijven de ramen 's nachts bij zowat alle inwoners dicht. Reden: een inbrakenplaag waarbij de daders bijzonder agressief te werk gaan.





Op twee weken tijd vonden intussen al zeven inbraken plaats, waarvan twee met zwaar geweld. "Iedereen is op zijn hoede", vertelt Pierre Colpaert uit de Fonteineweg. "Dit hebben we hier nog nooit meegemaakt."





Overgoten met Cif

Zelf is hij nog altijd bijzonder onder in de indruk van wat hij vorig weekend meemaakte. "Omstreeks 3.45 uur werd ik wakker door geklop aan de voordeur. Ik hoorde de stem van mijn buurman die vertelde dat hij was overvallen. Toen ik de deur opende, wist ik niet wat ik zag", doet Pierre het verhaal. "Hij had enkel een T-shirt, onderbroek en schoenen aan. Zijn gezicht was bijzonder gezwollen, hij had een riem rond zijn hals en kon amper op zijn benen staan."





De zwaar toegetakelde man was ook volledig nat en rook naar zeep. "Ze hadden er niet beter op gevonden dan me te overgieten met Cif en schuurzeep", pikt slachtoffer Walter Snoeck (57) in. "Ik probeerde nog te ontsnappen, maar dat mocht niet baten. Ik kreeg enkele rake vuistslagen in het gezicht en werd ook hard geschopt. Dit ondanks het feit dat ik hen van bij het begin al mijn portefeuille gaf. Herhaaldelijk schreeuwden ze me in het Frans toe dat ik zou sterven." De drie mannen spraken onderling in het Arabisch. "Ik vermoed dat het jonge gasten waren, maar ze droegen bivaksmutsen. Uiteindelijk namen ze een kleine som cash geld, mijn computer en gsm mee."





Klappen

De man houdt aan de gewelddadige overval een hersenschudding, enkele gekneusde ribben, een gaatje in zijn trommelvlies en verschillende wondes over zijn hele lichaam over. Ook in de Ommegangstraat, zo'n kilometer verderop, ging de inbrekersbende bijzonder agressief te werk.





"Ik lag wakker in bed en zag plots een man naast me staan. Ik heb nog geroepen, maar deelde onmiddellijk in de klappen, waarna ik aan de haren door het huis werd gesleurd", zegt het 77-jarige slachtoffer die anoniem wenst te blijven. "Mijn vrouw en ik moesten alle juwelen die we droegen afgeven. Een derde man doorzocht intussen de volledige woning. Alles samen heeft het een kwartier geduurd, maar het leek veel langer."





Daar gingen de inbrekers aan de haal met twee gsm's en juwelen.





Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) roept iedereen op om extra waakzaam te zijn en verdachte situaties meteen te melden op het nummer 101. De daders zijn tot op heden nog steeds spoorloos, maar het onderzoek is volop aan de gang.