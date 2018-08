"Steek straatverlichting weer aan" BANGE INWONERS HEBBEN VERZOEK NA INBRAKENPLAAG THOMAS VANDEWALLE

01 augustus 2018

02u28 0 Maarkedal Na een reeks brutale inbraken pleiten heel wat Maarkedallers er op sociale media voor om de straatlichten 's nachts terug te laten branden. "Er wordt gevraagd waakzaam te zijn, maar dat is moeilijk wanneer het pikdonker is", luidt het. Volgens de burgemeester is er geen causaal verband tussen het doven van de lichten en de inbraken.

Tijdens weekdagen wordt de openbare verlichting in Maarkedal langs gemeentewegen gedoofd. Ook de verlichting van monumenten en kerktorens gaat uit om 23 uur en springt weer aan om 5 uur, bij het ochtendgloren. In het weekend blijft de straatverlichting wel aan 's nachts, omdat er dan meer mensen op de baan zijn. De gemeente Maarkedal nam die beslissing om op de uitgaven te besparen en minder CO2 uit te stoten. In totaal zou de gemeente daar jaarlijks 40.000 euro mee besparen. Nu de gemeente geteisterd wordt door een inbrakengolf, waarbij de daders ook heel wat geweld gebruiken, pleiten heel wat inwoners er voor om de lichten weer te doen branden 's nachts.





"De politie roept iedereen op om waakzaam te zijn, maar dat is niet evident", vertelt Heidi Groené uit de Nederholbeekstraat. "Als we 's nachts iets verdachts horen en ons venster openen, zien we gewoonweg niets. Het is hier echt pikdonker. Openbare verlichting 's nachts zou het waakzaam zijn toch iets vergemakkelijken." Heidi is lang niet de enige die er zo over denkt. Ook één van de slachtoffers van de inbrakengolf pleit ervoor om de lichten terug te doen branden. "Ik zou me veel veiliger voelen met licht. Hopelijk wordt veiligheid een nieuwe beleidspunt in Maarkedal", bedenkt het slachtoffer dat anoniem wenst te blijven.





Onveiligheidsgevoel

Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) reageert niet verrast wanneer we hem confronteren met het onveiligheidsgevoel van zijn inwoners. "Ik kreeg er al heel wat vragen over. En ik begrijp dat ook helemaal", voegt hij er onmiddellijk aan toe. "Maar ik heb de lijst van inbraken opgevraagd en daaruit blijkt dat 4 van de 7 inbraken gepleegd zijn tijdens het weekend, wanneer de openbare verlichting dus wél brandt. De politie adviseert ons ook om de lichten 's nachts te doven. Het aantal inbraken was daardoor de voorbije twee jaar spectaculair gedaald. Er is dus geen causaal verband tussen het doven van de lichten en de inbraken", stelt Nachtergaele. "Straatverlichting is voor dieven eerder een bondgenoot dan een afschrikmiddel. Ze kunnen dan makkelijker opereren. Maar ik begrijp de ongerustheid. We moeten afwachten wat de volgende dagen en weken brengen. Nu het regime aanpassen, ik weet niet of dat het juiste signaal zou zijn. We bespreken het volgende week alvast op het schepencollege", geeft de burgemeester nog mee.