'Publiek' is nieuw gemeentelijk magazine 14 maart 2018

Maarkedal zet de laatste jaren sterk in op communicatie met de lancering van een nieuw logo, de slagzin 'Maarkedal moet je beleven' en de aanwezigheid op sociale media. Met het magazine 'Publiek' wil de gemeente op een frisse en persoonlijke manier communiceren naar de inwoners. "Een goede communicatie over het gevoerde beleid is namelijk minstens even belangrijk als het beleid zelf", zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Later dit jaar volgt nog een stap in de nieuwe communicatiestrategie. Dan lanceert de gemeente een nieuwe website. (LDO)