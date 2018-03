"Mijn doel is top vijftien halen" JASPER VERDEDIGT BELGIË OP PARALYMPISCHE WINTERSPELEN LIEKE D'HONDT

02 maart 2018

03u10 0 Maarkedal Jasper Balcaen (25) was gisteren nog druk bezig zijn koffers te pakken. Vandaag vliegt hij naar PyeongChang in Zuid-Korea. Hij zal er op de Paralympische Winterspelen deelnemen aan het staand skiën.

Het zijn hectische tijden voor Jasper Balcaen. Als één van de slechts twee Belgische atleten met een ticket voor de Paralympische Winterspelen in PyeongChang in Zuid-Korea, moet hij interviews geven, persconferenties bijwonen, zich sportief voorbereiden en zijn koffers maken. Tussendoor ging hij ook nog eens twee wedstrijden skiën, en winnen, in Oostenrijk. "Dankzij die twee overwinningen ben ik vandaag nog heel kalm. Dat komt ook omdat ik vier jaar geleden al meedeed aan de Winterspelen in Sotsji. Ik weet dus wat er op me afkomt", vertelt Jasper.





Beginnen skiën op jonge leeftijd

De atleet draait dan ook al meer dan tien jaar mee in het circuit en dat ondanks zijn hemiplegie door een hersenbloeding voor de geboorte. Daardoor heeft hij minder controle over wat zijn rechterarm en rechterbeen doen." Vooral in stresssituaties heb ik geen controle over wat mijn arm en been doen. Ik ben dus niet verlamd, want ik heb juist veel kracht in mijn arm en been", verduidelijkt Jasper. Toch begon hij al op jonge leeftijd te skiën. "Mijn ouders en familie gingen al altijd op wintersport. Zo kwam ik in contact met een slechtziende skiër en ben ik er eigenlijk zelf ingerold. Ik volgde op mijn twaalfde een internationale stage en deed voor de eerste keer mee aan een skiwedstrijd. Daarna volgden nog wedstrijden en voor ik het wist zat ik in het Belgische team en beheerste het skiën mijn leven."





Ondertussen skiet Jasper op het hoogste niveau. Daar kruipt heel wat tijd en geld in. "Het is heel moeilijk om in het skiën het hoogste niveau te halen. Mijn categorie is ook heel groot en er zijn veel professionele skiërs", vertelt Jasper "Omdat er in België geen infrastructuur is om te trainen, huur ik in de wintermaanden een studio in Oostenrijk. Zo kan ik me op dezelfde manier voorbereiden als mijn concurrenten. Dat kost uiteraard veel geld. Gelukkig krijg ik veel steun van mijn ouders en heb ik ook sponsors voor mijn materiaal en uitrusting. Eigenlijk is skiën dus een teamsport. Iedereen staat achter mij en steunt mij en ik ben dan de gelukkige die het eindproduct mag leveren."





Top vijftien halen

Op de Winterspelen in Zuid-Korea wil Jasper vooral schitteren op de slalom. "Mijn doel is om de top vijftien te halen. Als ik een goede dag heb en ik mijn ervaring tactisch kan uitspelen, dan is een plaats in de top tien misschien ook wel mogelijk", hoopt Jasper.





We kunnen Jasper tussen 13 en 17 maart aan het werk zien op de verschillende disciplines.