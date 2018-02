"Draagt u als burgemeester ook wel eens 'gewone kleren'?" 23 februari 2018

02u45 0 Maarkedal De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Omer Wattez in Schorisse hadden gisteren een opmerkelijke gastleraar: burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) stond er even voor de klas.

De Maarkedalse burgervader kwam er spreken over politiek in het algemeen en de gemeentepolitiek in het bijzonder. "Ook voor mijzelf een heel leerrijke ervaring", zei Nachtergaele na afloop. Het meest verbaasd was hij door de vragen die de kinderen hem stelden. "Die gingen niet alleen over de politiek, maar over heel alledaagse en persoonlijke zaken. Welk merk van gsm ik gebruik bijvoorbeeld. En best wel grappig vond ik de vraag of ik soms ook wel eens 'gewone kleren' draag." (DCRB)