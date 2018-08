'De Mirakelmakers' palmen Schorisse in 22 augustus 2018

Het feestcomité De Heeren van Schorisse organiseert op 7, 8 en 9 september 'De Mirakelmakers', een evenement waar muziek, sport, spel, lekker eten en toneel centraal staan.

Wie in de Zottegemstraat passeert, heeft het vast al gezien: er is sinds kort een grot in Schorisse bij Maarkedal. 'De Mirakelgrot van Schuuse' is een creatie van het feestcomité De Heeren van Schorisse en kondigt hun nieuwste evenement aan. "Om de paar jaar komen we naar buiten met een groot event en dit jaar is het opnieuw zover", zegt Simon Van Quickelberghe. "Op 7, 8 en 9 september organiseren we 'De Mirakelmakers', een kermisweekend waarin af en toe een mirakel zal gebeuren."





Die mirakels zullen er onder meer iedereen aan het dansen, zingen, spelen en voetballen krijgen. Het feestweekend begint op vrijdag 7 september. Dan is er de opening van de grot, gevolgd door optredens van Kommorov, dj Yolotanker en dj Flüke. Zaterdag is er vanaf 14 uur het 'Mirakel der spelen', waarbij de kinderen 2,5 uur lang workshops kunnen volgen. "Er komt een grimestand, deathride, lunapark en een bokswedstrijd", verklapt Van Quickelberghe.





's Avonds serveren de Heeren spaghettin, terwijl toneelgezelschap Kwamarant het stuk 'Twee puien noar de grotte van Schuuse' speelt. Daarna is het tijd om te dansen met 'Boombal Op Voyage' en om te zingen met 'Patate Flambée', 'Marcel & de Marcella's' en 'Discobar Marcel & Maurice'. Zondag is er opnieuw ruimte voor toneel en is er een muzikale brunch vanaf 10 uur. Vanaf 14 uur keert de voetbalgekte terug naar Schorisse in de vorm van een watervoetbaltoernooi. Inschrijven voor de verschillende activiteiten kan via www.mirakelmakers.be. (LDO)