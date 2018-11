‘Back To The Golden Years’ ten voordele van Guatemala Lieke D'hondt

12 november 2018

11u23 0 Maarkedal Stefaan, Ingrid, Pieter en Anja organiseren op zaterdag 1 december ‘Back To The Golden Years ’70 - ’80 - ‘90’. De opbrengst van de fuif gaat integraal naar de werken van priester Eric Gruloos in Guatemala.

De parochiezaal van Louise-Marie in Maarkedal staat op 1 december volledig in het teken van retromuziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Dj’s van dienst zijn Dries, Filip, Dominique, Eric, Patrick & Jonathan. “We voorzien ook een bar met diverse bieren aan democratische prijzen”, zeggen de organisatoren. “Kaarten kosten vijf euro in voorverkoop en zes euro aan de kassa. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. We steunen de werken van priester Eric Gruloos. Hij is afkomstig uit Kerkem en werkt sinds 1985 als priester in Guatemala.”