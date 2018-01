"Al maanden geen bereik met gsm" ETIKHOVENAARS VOELEN ZICH IN DE STEEK GELATEN DOOR TELENET LIEKE D'HONDT

02u43 0 Foto Lieke D'hondt Carine Callebaut en Steve De Boever aan de zendmast. Maarkedal Een tiental Telenetklanten die in de Nederholbeekstraat in Etikhove (Maarkedal) wonen, ondervinden al enkele maanden problemen met het bereik van hun gsm. "We kunnen amper bellen en sms'en van thuis uit, maar Telenet zegt dat we gewoon een paar maanden geduld moeten hebben", zegt Steve De Boever, één van de benadeelden.

Eén voor één lijken de Telenetklanten in de Nederholbeekstraat hun gsm-bereik te verliezen. "Bij ons begon het met het nummer van mijn vrouw. Sinds september heeft zij nog amper bereik, maar ondertussen zijn er ook problemen met de andere nummers in huis", zegt De Boever. De man contacteerde al verschillende keren de klantendienst van het bedrijf, maar een oplossing voor het probleem konden ze hem niet bieden. "Er is blijkbaar een probleem met de zendmast, maar een snelle oplossing is niet mogelijk. We moeten een paar maanden geduld hebben, maar ondertussen hebben al verschillende mensen in het centrum van Etikhove er last van." Het gebrek aan bereik zorgt voor de Boever bovendien voor veel praktische problemen. "Ik werk van thuis uit, maar door deze situatie ben ik totaal onbereikbaar. Inkomende oproepen bereiken mij niet en ik kan zelf niet bellen of sms'en."





Op de hoogte

Ook Carine Callebaut is de hinder beu. "Het netwerk werkt bij mij thuis helemaal niet. Eerst dacht ik nog dat het aan mijn iPhone lag, maar nu is wel duidelijk dat de fout bij Telenet ligt."





Bij Telenet zijn ze op de hoogte van het probleem. "Sinds Telenet Base overkocht, gebruiken we niet langer het netwerk van Orange", laten ze op de klantendienst weten. "Daardoor kan het zijn dat sommige klanten plots een slechter bereik ervaren dan vroeger, wat voor de klanten in Etikhove inderdaad het geval is." De zendmast die het signaal van die klanten opvangt, is wellicht niet krachtig genoeg. "Daarom is Telenet volop bezig om het netwerk te optimaliseren. We trachten de huidige zendmasten te verbeteren en plaatsen hier en daar extra zendmasten."





Povere oplossing

Toch is er volgens Telenet een tussenoplossing mogelijk voor de benadeelde klanten. "Zij kunnen in hun huis een versterker plaatsen, waardoor het mobiel signaal verbetert." Carine Callebaut vindt dat maar een povere oplossing. "Zo'n versterker werkt alleen binnenshuis, maar dan hebben we nog steeds geen bereik op andere plaatsen in Etikhove. We betalen genoeg geld voor onze smartphone en het Telenetabonnement, dan verwacht je toch dat alles goed functioneert."