Luxemburgers met dertig gram cannabis gepakt Sander Bral

18 maart 2019

12u43 0

Het politiewijkteam van het Kiel controleerde een voertuig dat zich verdacht gedroeg op de Antwerpse Ring. Ter hoogte van de Vogelzanglaan werden de inzittenden afgelopen weekend gecontroleerd. De Luxemburgse mannen bleken in het bezit van cannabis, die ze naar eigen zeggen in Nederland gekocht hadden. In totaal werd dertig gram cannabis in beslag genomen.