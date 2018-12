Luxe-webshop voor mannen barst uit zijn voegen: “We speuren de wereld af naar unieke hebbedingetjes” Toon Verheijen

05 december 2018

19u23 13 Het online luxeplatform Luxury for Man barst stilaan uit zijn voegen. Het bedrijf van Dries Boven telt drie jaar na de oprichting al acht werknemers en het magazijn werd afgelopen jaar vier keer groter. “We zoeken constant over de hele wereld naar hebbedingetjes”, zegt zaakvoerder Dries Boven.

Tot drie jaar geleden werkte Dries Boven nog voor een groot e-commercebedrijf en het is daar dat hij definitief de microbe te pakken kreeg om zelf met een eigen zaak te starten. “Maar ik wilde niet zomaar de zoveelste webshop worden”, vertelt Dries Boven. “We zijn gestart als een geschenkenplatform. We gaan overal op zoek naar ietwat speciale gadgets en producten, vooral bedoeld voor mannen. Het is snel gegaan, want ondertussen werken we al met acht mensen. Ons magazijn hebben we het voorbije jaar ook moeten uitbreiden. Het is nu vier keer zo groot. En zeggen dat we in onze woonkamer zijn begonnen. (lacht).”

Aanbod

Dries schat dat ze op dit moment zo’n 2.000 producten in voorraad hebben. “En meer moet dat niet zijn, want het moet overzichtelijk blijven voor onze klanten”, vertelt Dries. “We bieden een ruime waaier: sterke dranken, mode en accessoires, verzorgingsproducten, interieurspullen. Zolang het maar niet overal te vinden is. We willen ook benadrukken dat het niet per se duur hoeft te zijn. We hebben ook geschenken onder de vijftig euro. Alle producten vertrekken hier ook als geschenk. Zo moet je zelf niet per se meer op zoek naar inpakpapier. We hebben ook dé manier om altijd een last-minutecadeau in huis te hebben: de geschenkbox. Dan krijg je drie ‘blanco’-cheques die je kan activeren wanneer je ze nodig hebt. Zo heb je altijd wel een origineel geschenk in huis”, vertelt Dries.

Enkele voorbeelden zijn een echte ouderwetse rugbybal uit Nieuw-Zeeland, ‘magische portefeuilles’ van Garzini of armbandjes en sweaters van Black & Gold.

Persoonlijk

De producten die Luxury for Man aanbiedt, speurden Dries en zijn kornuiten zelf op of ze worden aangebracht via bedrijven. “We werken nu vooral met Belgische bedrijven. We gaan ook zelf op zoek en sociale media zoals Instagram zijn daarvoor heel belangrijk. Maar we doen ook aan eigen productontwikkeling door bijvoorbeeld pakketten samen te stellen met producten van verschillende leveranciers. Zo hebben we een cocktailset of een speciaal set voor baardverzorging.”

De klanten van Luxury for Man komen voor 35 procent uit België, en daarnaast ook uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Bedrijven

Sinds kort mikt het bedrijf ook op bedrijven en relatiegeschenken. “Het kan dan gaan om kleine bedrijven van enkele mensen, maar ook tot honderd en meer”, vertelt Dries. “Die geschenken worden dan echt wel gepersonaliseerd.”

Meer info op www.luxuryformen.com