Zangeres Katerine bevallen van dochtertje 28 maart 2018

Maasmechelen





Katerine Avgoustakis (34) is sinds kort mama geworden. De Maasmechelse - die al enkele jaren in Lummen woont - is bevallen van een dochter Olivia. Avgoustakis won in 2005 de talentenshow Star Acadamy, haalde in 2008 en 2010 enkele hits én won een TMF-award. Ook in Polen was ze enorm populair. Vandaag zingt de Limburgse met Griekse roots bij de populaire coverband Level Six. In 2015 stapte ze in het huwelijksbootje. (MMM)