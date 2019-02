Wordt Onze-Lieve-Vrouwebeuk van Lummen

‘Europese Boom van het Jaar 2019 ? Tree Hunters van overal zakken af naar Lummen Dirk Selis

21 februari 2019

14u35 0 Lummen De Onze Lieve Vrouwebeuk in Lummen was al boom van het jaar, maar maakt nu kans om Europese boom van het jaar te worden. Onze boom neemt het op tegen ondermeer een Iep uit Spanje, een Eik uit Turkije en een Linde uit Kroatië. “Het is een boom met een echt verhaal, dat teruggaat tot in de 17de eeuw”, zegt Tree Hunter Christophe Vanderlinden.

De rode beuk staat op een hoge terp in een beschermd parkbos achter de Kapel van OLV van de Beukenboom in Lummen. “Begin 17de eeuw stond daar een oude beuk met in een holte een Mariabeeldje dat vereerd werd”, verteltChristophe Vanderlinden. ”Toen het beeldje in 1641 op mysterieuze wijze verdween, werd de kapel gebouwd en de boom gekapt. Gelovigen namen stukjes van de boom mee als relikwie en uit het hout werden Mariabeeldjes gesneden.” Later werd een nieuwe boom geplant op de plek waar het kapelletje stond. De stam heeft vandaag een omtrek van 4,5 meter. Aan de boom werden geregeld openluchtmissen en toneelvoorstelling gespeeld.

Tree Hunters

De boom van Lummen is in trek bij Tree hunters. ‘Tree hunting’ bestaat al enkele eeuwen, maar verloopt de laatste decennia vlotter, dankzij de technische vooruitgang. Anno 2019 gaat het meestal over eerder kleine, vaak internationale groepen van ‘die hard’ bomenfreaks die er een uitdaging in zien om telkens nieuwe merkwaardige bomen te ontdekken/bezoeken, te fotograferen, te meten en te beschrijven. Zo zijn er op Facebook verschillende groepen ‘tree hunters’ die foto’s posten telkens ze nieuwe vondsten gedaan hebben.

Zo zakte de vermaarde Britse tree hunter, Rob McBride van de week af naar Lummen. Hij was erg geïnteresseerd in de boom omwille van diens opvallend blootliggend wortelstelsel, iets wat hij nooit eerder gezien heeft. Het is omwille van de wedstrijd ‘European Tree of the Year 2019’ dat Rob McBride op bomenjacht is en mee helpt om in dit geval de zopas herontdekte OVL-Beuk mee op Europees vlak op de kaart te zetten.

Stemmen kan nog t.e.m. 28 februari via de website www.treeoftheyear.org, eenmaal per geldig e-mailadres