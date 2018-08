Werken Thiewinkel bereiken volgende fase 06 augustus 2018

02u37 0

Vandaag start de volgende fase van de aanleg van riolering en fietspaden in Thiewinkel. Hierbij zal er slechts in één richting verkeer mogelijk zijn op de Thiewinkelstraat, namelijk in de richting van Lummen. Het verkeer richting Hasselt wordt omgeleid via Schulen. Deze omleiding blijft behouden tot eind 2018. Ook de lijnbussen zullen deze omleiding volgen. (BVDH)