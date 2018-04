Werken Klaverblad maandag van start 06 april 2018

02u48 0 Lummen Maandag start een aannemer aan de werkzaamheden aan het Klaverblad. In een eerste fase worden vooral een aantal in- en uitvoegstroken verlengd. Later komt er ook een 'spitsstrook' tussen het Klaverblad en de afrit 26 in Beringen.

De werken moeten de doorstroming rond de verkeerswisselaar en op de E313 tussen Lummen en Beringen verbeteren. Nu ontstaan daar vooral tijdens de spitsuren files. Maandag start de eerste fase met de aanpassingen op het Klaverblad Lummen.





Betere wegmarkering

Voor het verkeer komende van Antwerpen wordt net voor het Klaverblad de snelweg verbreed. Ook de afslagstrook vanuit Hasselt richting Genk wordt breder. Alle andere afslagstroken zijn al aangepast, of zij krijgen een betere wegmarkering. De werkzaamheden staan voornamelijk 's nachts gepland, zodat de verkeershinder telkens beperkt blijft.





Spitsstrook

Tijdens de werken zijn bovendien alle rijrichtingen op de verkeerswisselaar nog open voor het verkeer. Vanaf 12 mei start de aannemer met de renovatie van de E313 richting Antwerpen ter hoogte van het complex 'Beringen'. Eind juni start de laatste fase waarin de aannemer de E313 richting Luik zal renoveren. In beide richtingen wordt dan ook telkens een spitsstrook met pechhavens aangelegd. Die 'spitsstrook' is de eerste in Limburg. Bij druk verkeer kan het verkeer dan voortaan over drie rijstroken over de E313 rijden.





(RTZ)