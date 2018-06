Vrouw (57) vrijgesproken voor 'in scène gezette overval' 30 juni 2018

02u30 1 Lummen Een 57-jarige vrouw uit Lummen is in de correctionele rechtbank van Hasselt vrijgesproken voor haar aandeel in een overval. Lange tijd werd vermoed dat zij de overval in scène had laten zetten, maar de rechtbank stelt vast dat ze zich met man en man verzette tegen het wegnemen van haar handtas, om hulp riep en zelfs achter de overvaller aanging. "Dat valt niet te rijmen met een geënsceneerde diefstal", luidt het vonnis.

De 57-jarige vrouw wandelde op 3 oktober 2013 het ING-filiaal in Lummen buiten met 25.000 euro. Ze kreeg er pepperspray in haar ogen en haar handtas met 25.000 euro werd gestolen.





Een Nederlandse overvaller van 35 jaar werd vervolgens overmeesterd door omstanders en zei dat hij handelde in opdracht van een 64-jarige landgenoot. Volgens de overvaller was alles in scène gezet, zodat de vrouw uiteindelijk met 25.000 euro van haar man kon houden. De vrouw ontkende dat en zei dat ze vocht als een leeuw om niet bestolen te worden.





Schadevergoeding

De correctionele rechtbank heeft de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond verklaard. De vrouw werd dan ook vrijgesproken en krijgt nu een schadevergoeding van 2.001 euro, haar man ontvangt 500 euro morele schadevergoeding. Zowel de 35-jarige overvaller als de 64-jarige opdrachtgever werden wel schuldig bevonden en moeten één jaar naar de cel. Elk moeten ze ook de helft van de publieke vordering betalen, goed voor 2.870,30 euro. (BVDH)