Voormalig schepen Betty Luyten voorzitter CD&V Lummen Toon Royackers

06 maart 2019

11u20 0 Lummen Betty Luyten is de nieuwe voorzitster van CD&V Lummen. Luyten werd afgelopen maand verkozen, samen met de nieuwe voorzitter voor de Senioren, Vrouw & Maatschappij en jong-CD&V.

Betty Luyten was eerder al schepen voor de partij in Lummen. Axel Geerts - het jongste gemeenteraadslid van Lummen - wordt voorzitter van jong CD&V. Hij studeert rechten en is ook secretaris van jong-CD&V Limburg. Hij wil meer jongeren betrekken bij de politiek. Willy Masselin is voortaan Seniorenvoozitter, terwijl Soumia Affrane voorzitter wordt van Vrouw en Maatschappij.