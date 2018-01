Vissersbootje kapseist op Schulensmeer: visser kritiek RTZ

13u32

Vissersbootje kapseist op Schulensmeer.

Op het Schulensmeer op de grens van Lummen en Herk-de-Stad is vanmorgen een klein vissersbootje gekapseisd. Wandelaars in het natuurgebied hoorden kort na tien uur plots een luid gegil. Even later zagen ze een man naar de oever zwemmen. Hij riep dat hun bootje omgeslagen was, en dat nog een tweede visser in het water lag.

Meteen werd groot alarm geslagen bij de hulpdiensten. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde met een duikploeg ter plaatse. Zij konden al snel het tweede slachtoffer uit het ijskoude water halen. De man is intussen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kon dat hun bootje plots kapseisde is nog niet duidelijk.