Video: filterblokkades aan afritten in Limburg Toon Royackers

14 december 2018

09u37 0 Lummen De algemene staking van de vakbonden heeft zich vrijdagmorgen ook duidelijk laten voelen in Limburg. Zowel aan de afritten van de E314 in Terlaemen, Park Midden Limburg, als aan het industrieterrein Zolder-Lummen waren blokkades opgeworpen. De federale wegpolitie kwam regelmatig ter plaatse om de files op de afslagstroken te beveiligen.

“Onze koopkracht wordt aan banden gelegd, en het is precies daarop dat we reageren,” zegt Andres Vandereycken van het ABVV. “Of er gemor is door de blokkades? Dat valt eigenlijk heel goed mee. We krijgen zelfs eerder sympathiebetuigingen. Er zijn er natuurlijk altijd die wat opgejaagd zijn, omdat ze moesten wachten. Maar als we uitleggen waarom we hier staan, dan begrijpen ze het heel goed. Er is immers veel kwaadheid tegen deze regering en de werkgevers.” De federale wegpolitie vroeg regelmatig om de blokkade even op te heffen, om files tot op de snelweg te vermijden.

Kilometers wandelen

Op het drukke kruispunt van de Dellestraat met de Westlaan naar het bedrijventerrein Lummen-Zolder stond vrijdagochtend eveneens piket. “Ik heb vier kilometer heen en terug kunnen wandelen om op mijn bedrijf te geraken,” zegt chauffeur Gustaaf Donny. “Ik kwam bij Volvo les volgen om met de truck te leren rijden. Heel vervelend. Ik begrijp die staking best. Maar waarom moet je daarvoor telkens de openbare weg afsluiten?” Ook veel andere werknemers stapten enkele kilometers om toch maar op hun bedrijf te geraken. Te voet mocht iedereen vrijdagmorgen wel door.

Armer geworden

“Als we ergens op een afgelegen pleintje gaan staan om actie te voeren hebben we natuurlijk ook geen enkel effect met onze acties,” zegt vakbondsafgevaardigde Erik Stevens van de betoncentrale in Kinrooi. “We krijgen van de verkeerspolitie af-en-toe het bevel om het verkeer weer door te laten, en dat doen we dan ook. Ik snap dat het vervelend is voor de mensen die stil moeten staan. Maar deze actie is gewoon nodig. We zijn met z’n allen armer geworden de voorbije jaren. Dat voelt toch iedere arbeiders die gaat werken? De BTW is gestegen, de accijnzen op brandstof gaan omhoog, en onze lonen gaan niet mee. Bekijk aan het eind van de maand waar eens wat er over blijft. Het is daarvoor dat we actie voeren, het is tijd dat onze koopkracht opnieuw stijgt.”