Video: Boot vat vuur op Albertkanaal in Lummen Toon Royackers

09 januari 2019

15u00 1 Lummen Woensdagmiddag is brandweerzone Zuid West Limburg opgeroepen voor een brandende boot op het Albertkanaal in Lummen. Aan de brug aan de Kanaalstraat zagen getuigen daar plots een grote rookontwikkeling rond de boot. Gevreesd werd dat de schipper ook chemicaliën aan boord had.

“Toen we aankwamen lag de boot zelfs nog dwars over het Albertkanaal”, legt Kapitein Bert Ceyssens van brandweerpost Heusden uit. “We hebben meteen onze eigen brandweerboot te water gelaten om snel aan boord te kunnen gaan. Gelukkig kon de schipper intussen ook al naar de kant manoeuvreren en de boot voorlopig vast maken. Zo konden we veel makkelijker bij het vuur geraken. De schipper was intussen in zijn machinekamer ingedoken, en had daar geprobeerd een motor te blussen. Blijkbaar was er een kabel van de brandstofleiding gebroken, en vermoedelijk heeft dat ook de eerste vlammen veroorzaakt. Rond de boot hing alleszins een grote rookontwikkeling.”

Oven

Gevaar voor de omgeving was er uiteindelijk net. “Er bleken geen chemicaliën maar wel een voorraad cement aan boord te zijn. Heel makkelijk waren de bluswerken desondanks niet. Zo een machinekamer is immers erg klein, en door de brand enorm heet. Het lijkt net of je meteen een oven binnen stapt. Gelukkig was het wel de bovenste aandrijfmotor die was beginnen smeulen, daardoor bleef een andere motor nog grotendeels gespaard. Dat betekent dat niet de hele machinekamer vernield is, al is de schade toch aanzienlijk.”

Geen alledaagse interventie

Door de brand werd ook even het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal stil gelegd. Eens de vlammen onder controle waren, mochten andere boten weer voorzichtig voorbij varen. De schipper was woensdagmiddag met zijn lading beton onderweg richting Luik. Het gaat om een Belgische boot met een Duitse kapitein. De brandweerboot van Zuid-West Limburg bleef tijdens de interventie rond het getroffen schip dobberen. “Het is voor ons ook geen alledaagse klus om een schip te blussen,” besluit Kapitein Bert Ceyssens. “Op zo’n schip zijn geen railingen, en als er iemand af valt tijdens zo’n interventie moeten we er snel bij kunnen zijn.”