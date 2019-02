Video: Bestuurder kritiek na ongeval op E314 in Lummen Toon Royackers

15 februari 2019

08u49 0 Lummen Op de E314 in Lummen is vannacht een bestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt na een slippartij. Het ongeval gebeurde omstreeks 0.45 uur ter hoogte van het klaverblad, in de richting van Nederland.

Getuigen zagen de wagen plots in de berm slingeren, waarna de auto terug naar de rijbaan werd gekatapulteerd. Brandweerpost Beringen moest ter plaatse snellen om de bestuurder uit zijn verhakkelde voertuig te bevrijden. De man werd uiteindelijk in kritieke toestand en onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval waren ook even twee rijstroken van de snelweg versperd. Door het nachtelijke uur bleef de verkeershinder op de snelweg echter beperkt.